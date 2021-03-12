Okul bahçesine 410 fidan dikildi

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde 410 fidan toprakla buluştu.

Kaymakamlık tarafından Emet Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen karaçam, sedir, ıhlamur, çam fıstığı ve defneden oluşan 410 fidan Kaymakam Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, okul müdürleri ile kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte toprakla buluşturuldu.

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