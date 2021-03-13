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Lokanta ve kafeteryalar denetlendi

İHA

Lokanta ve kafeteryalar denetlendi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri lokanta ve kafeterya denetimleri gerçekleştirdi.
Çavdarhisar İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''İlçe genelinde (Covid19) salgını ile mücadele için Dinamik Denetim Modeli kapsamında; belediye ve emniyet personelleri ile beraber İlçemizde bulunan restoran, lokanta ve kafeterya denetimleri gerçekleştirildi. Maske, mesafe ve hijyen kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetimlerimiz belli periyotlarla aralıksız olarak devam edecek'' ifadeleri kullanıldı.

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