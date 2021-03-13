Okullarda dezenfekte çalışmaları

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlamasıyla birlikte öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim alabilmeleri için okullarda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenilir bir ortamda eğitim almalarını sağlamak için okullarda dezenfekte çalışmalarına belirli aralıklarda devam edildiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, '' Okullarımızda eğitim ve öğretimin başlamasıyla birlikte okul dezenfekte çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Dezenfekte çalışmalarımızı tüm okullarımızda sürdüreceğiz. Öğrencilerimizin aileleri gönül rahatlığı ile çocuklarını okula gönderebilirler. Temennimiz bu salgının biran önce bitmesi ve tüm sınıflarımızda eğitime yüz yüze başlayabilmektir'' dedi.

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