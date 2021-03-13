Simav Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi

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Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı tarafından 38 daimi işçi statüsündeki personeli için toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanı Adil Biçer, belediye hizmetleri ile Simav için emek veren çalışma arkadaşlarının sosyal haklarını koruduklarını ifade etti. Başkan Biçer, “Daimi işçi statüsündeki 38 personelimizin, çalışma yılları göz önüne alınarak maaş dengesini sağladık. Sendika Şube Başkanı Sebahattin Ödemiş ile imzaladığımız toplu iş sözleşmesi sonrası, personellerimiz hak ettikleri ücretleri alacaklar. Hayırlı olsun” dedi.

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