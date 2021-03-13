Türkiye finallerinde yarışacak öğrencilere başarı belgesi

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, bölge birincisi zeka oyunları ekibi öğrencilerini, 20 Mart tarihinde yapılacak olan Türkiye finalleri öncesi makamında kabul etti.

Kaymakam Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ''Her yıl yapılan Türkiye Zeka Vakfı’nın bu yıl 26. sını düzenlediği akıl ve zeka oyunları yarışmasında, üst üste iki yıldır il temsilcisi olarak bölge finallerine giden ilçemiz 100. Yıl İlkokulumuz, bu yıl bölge finallerini geçmiştir. Bu sonuçla Ege temsilcisi olarak Türkiye finallerine davet edildi. göstermiş oldukları başarıdan dolayı öğrencilerimizi tebrik ediyor, 20 Martta yapılacak olan Türkiye finallerinde başarılar diliyorum'' dedi.

Daha sonra öğrencilere başarı belgeleri verildi ve Kaymakam Yazıcı tarafından zeka oyunları hediye edildi.

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