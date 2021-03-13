Emet'te mera temizleme ve tesviye çalışmaları

Kütahya'nın Emet ilçesinde köylerdeki mera alanlarında temizlik ve tesviye çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Müdürlüğümüzce İlçemiz Kayı Köyü'nde bulunan ve zamanla çalılık haline gelen mera alanlarında Kütahya İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan temizlik ve tesviye çalışmaları yerinde incelendi. İş makinasıyla yapılan çalışmaların kısa sürede bitirilmesi ve meraların ilçe ekonomisinde önemli yeri olan, hayvancılık yapan üreticilerimiz için kullanılabilir hale getirilmesi hedefleniyor'' ifadeleri kullanıldı.

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