Rektör Uysal: “Hilalin dalgalandığı her yerde bizler canımızı vermeye hazırız”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ TÖMER), İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl etkinliklerinde uluslararası öğrencilerle anma programı gerçekleştirdi.

Törende yaptığı konuşmada İstiklal Marşı'nın kapsayıcı ve bütünleştirici özelliği üzerinde duran Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal,” İstiklal Marşı 100 yıl önce esaretten cesaretle kurtulan bir milletin destanıdır. Bu şiir tarih ile yoğrulmuş, kahramanlık ile örülmüş, Allah’ın yardım ve inayeti ile bağımsızlığını kazanmış bir milletin alın yazısıdır. Bu şiir içerdiği anlam itibariyle istila edilmiş, yaşama hakkı elinden alınmış, zulüm görmüş milletler için de bir umut ışığıdır. Bizler İstiklal Marşımızı okurken 'Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak' derken hilalin dalgalandığı her yerde Allah’ın bizimle birlikte olduğunu bilir ve bu düşünce ile hareket ederiz. Üniversitemizde 38 ülkeden gelen öğrencimiz var. Bu öğrenciler bizim gönül coğrafyamızın erleri. Bu öğrencilerimiz bizim dilimizi, kültürümüzü öğrenirken kardeşlik bağlarımızın da güçlenmesi için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimiz şunu iyi bilsinler ki hilalin dalgalandığı her yerde bizler canımızı vermeye hazırız. İstiklal Marşı bize bunu öğütlüyor, bunu anlatıyor. Şehrimize gelerek üniversitemizde eğitim öğretim hayatına başlayan tüm öğrencilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. İstiklal Marşı’nın içerdiği tüm anlam ve önemin uluslararası öğrencilerimiz tarafından da anlaşıldığını görmek beni heyecanlandırdı. Yakın bir gelecekte bu öğrencilerimiz gönül coğrafyamızda en yüksek ve gür bir sesle hakkı, hakikati haykıracaklar ve İstiklal Marşımızı kendi ülkelerinde aynı inançla yazacaklar” diye konuştu.

Program İstiklal Marşının her mısrasının uluslararası öğrencilerin seslendirdiği video gösterisi ile sona erdi.

