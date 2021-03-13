DPÜ öğrencilerinden anlamlı başarı

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı öğrencilerinin eserleri “On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal” temalı afiş tasarım yarışmasında başarılı bulundu.

(DPÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı öğrencilerinin eserleri, İstiklal Marşının kabulünün 100. yılına özel olarak Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resimİş Eğitimi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen Ulusal katılımlı ’On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal’ temalı Afiş Tasarım Yarışmasında başarı elde etti.

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