DPÜ GSF kadına şiddetle sanat yoluyla mücadele edecek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kadına şiddete karşı sanat yoluyla mücadele etmek için Kütahya Valiliğinin iş birliği ile afiş, kısa film ve karikatür yarışmaları düzenleyeceğini duyurdu.

Kütahya Valiliğinin de paydaşlarından biri olduğu etkinliklerle ilgili fakülteden yapılan açıklamada, “Günümüzün en önemli toplumsal ve aile sorunlarından birinin kadına yönelik şiddet konusunun olduğu söylenebilir. Bu sorun sadece Türkiye’de değil dünyadaki birçok ülkede de var olan bir olgudur. Her yıl uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlar, problemi istatistiksel boyutuyla da çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından 20192020 yılı Değişen Dünyada Aile başlıklı Dünya Kadın İlerleme Raporu’na göre, dünya genelinde her gün 137 kadın, aile fertlerinden biri tarafından öldürülmektedir. Aile yapısını korumak, kadına yönelik şiddete ‘Hayır’ diyebilmek, kadına yönelik şiddetin kaynağını eleştirel bir yaklaşım ve görsel yolla irdelemek, farkındalık oluşturmak, toplumsal duyarlığı harekete geçirmek, bireyleri bu konuda bilinçlendirmek, karşı cinsin empati yapabilmesine yönelik mesajlar içeren eserler oluşturmak ve bu eserlerin, yasal çerçevede, bir eğitim materyali olarak kullanılmasını sağlamak, bir ihtiyaç olarak kabul edilmiştir. Konunun sanat yoluyla irdelenmesinin sorunun çözümüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Hem görsel hem de anlamsal olarak etki değeri yüksek olan sanat eseri, göstergeleri sayesinde dikkat çekerek farkındalık oluşturabilmekte ve insanları düşündürebilmektedir. Bu gerekçelerden hareketle kadına yönelik şiddete karşı uluslararası sanat ve tasarım etkinliklerinin gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Dünyanın önemli sorunlarından biri olan kadına yönelik şiddet konusunda, ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım da Sen At’ mottosuyla afiş tasarımı, kısa film ve karikatür yarışmaları gerçekleştirilecektir. Kütahya Valiliğinin desteği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliği ile düzenlenecek olan yarışmaların başlama tarihi 12 Mart 2021 olarak belirlenmiştir. Ödüle ve sergilemeye layık görülen eserlerin sergilenmesi ile filmlerin gösterimi 25 Kasım 2021 Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde gerçekleştirilecektir. Söz konusu yarışmalar hakkındaki bilgi ve duyuru afişlerine www.grafreedesign.org adresinden ulaşılabilir. Toplumsal bir sorunu sanat yoluyla dile getirme ve çözümü konusunda kamu kurumlarının sorumluluğunu yerine getirebilmesi amacıyla yapılan bu yarışmalara her kesimden katkı, katılım ve destek bekliyoruz” denildi.

