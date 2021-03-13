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Müftü Aksoy, "Gençleri tahribattan kurtaracak seferberliği başlattık"

İHA

Müftü Aksoy, "Gençleri tahribattan kurtaracak seferberliği başlattık"

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklâl" temasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
"On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklâl" teması ile lise öğrencileri arasında kompozisyon, ortaokul öğrencileri arasında resim yarışması ile dereceye giren öğrencilere Tavşanlı Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezinde ödül töreni düzenlendi.
Ödül töreni öncesi Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ve İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy birer konuşma yaparak İstiklal Marşı'nın önemini bir kez daha vurguladılar.
Tavşanlı Müftüsü Hüseyin Aksoy ise, "İstiklal marşındaki dizeleri nakşetmiş öğrencilerimizi ve velilerini hocalarını tebrik ederim." diye başladığı konuşmasında şunları söyledi, "Liseler arası yapılan kompozisyon yarışmasında bedenler 1516 olabilir, ama yürekleri çok büyük. Kim demiş genç küçüktür diye. İşte hazinemiz olan, geleceğimiz olan bu gençler kalemlerine sarıldılar ve Allah aşkının, Kuran aşkının, vatan aşkının ne olduğunu kaleme aldılar. Buraya teşriflerinizden dolayı siz velilerimizi hocalarımızı, sayın belediye başkanımızı,yürekten kutluyorum. Önümüzdeki süreç bu pandemi üzerimizde bir çok tahribatı söz konusu, özellikle de manevi hayatımızda gençlerin manevi hayatında. Önceden deniliyordu ki “aman gençler tabletten telefondan uzak durun” şimdi diyoruz ki,“al telefonu tableti biraz vakit geçir, oyun oyna", işte bu tahribattan kurtulmak için, biz hocalar olarak camilerde kuran kurslarında yeni bir seferberlik başlattık. Her köyde her mahallede özellikle 725 yaş arası gençler tespit edilip bunlarla yeniden gönül bağı kurmak. Hocalarımız size rehberlik edecek ve bu salgının verdiği tahribat en aza indirilecek.” Program dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ile sona erdi.

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