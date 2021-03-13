Bakan Kasapoğlu: Çok dinamik ve gelişen nüfusumuz var (3)



TAVŞANLI´DA GENÇLİK MERKEZİ AÇTI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yeni yapılan spor tesislerinin açılışını yaptı. Tavşanlı Gençlik Merkezi´nin açılışında konuşan Bakan Kasapoğlu, "Gençlik Merkezimiz açıldı. Tabi ki bu Gençlik Merkezimiz gençlerimizin evi, yuvası. 7/24 sizlerin burayı kullanması hem de en iyi şekilde kullanmasını arzu ediyoruz. Tüm tesislerimizde olduğu gibi. Özellikle altını çizmek istiyorum, buraları ne kadar dolu dolu kullanırsanız biz de o kadar mutlu oluruz. Sizleri yarınlara hazırlamaya devam edeceğiz. Özellikle ailelerden annelerden babalardan istirhamım onlar da gençlerimizle birlikte gelsinler, onlar da buraları sahiplensinler. Bu tesisleri kullanan gençlerle birlikte çıtasını da kalitesini de yukarılara taşıyalım" dedi.

Konuşmaların ardından Gençlik Merkezi´nin açılışı yapılırken, Bakan Kasapoğlu, Tavşanlı spor salonunu ziyareti sonrası bir gencin, `Hangi takımı tutuyorsunuz?´ sorusuna ise `milli takımı´ cevabı verdi. Kasapoğlu, ziyaretleri sırasında gençlerle sohbet ederek kitap ve satranç takımı hediye etti. Açılış programlarının ardından ilçede esnaf ziyareti yapan Bakan Kasapoğlu, AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN

2021-03-13 20:27:48



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