Bakan Kasapoğlu, Tavşanlı’da spor tesislerinin açılış törenlerine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yeni yapılan spor tesislerinin açılışını gerçekleştirdikten sonra esnaflar ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tavşanlı Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı. Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, "Gençlik Merkezimiz açıldı. Tabii ki bu Gençlik Merkezimiz gençlerimizin evi, yuvası. 724 Sizlerin burayı kullanması hem de en iyi şekilde kullanmasını biz arzu ediyoruz, tüm tesislerimizde olduğu gibi. Özellikle altını çizmek istiyorum buraları ne kadar dolu dolu kullanırsanız biz de o kadar mutlu oluruz. Sizleri yarınlara hazırlamaya devam edeceğiz. Özellikle ailelerden annelerden babalardan istirhamım onlar da gençlerimizle birlikte gelsinler, onlar da buraları sahiplensinler. Bu tesisleri kullanan gençlerle birlikte çıtasını da kalitesini de yukarılara taşıyalım" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu’nun Tavşanlı Spor Salonu'nu ziyareti sonrası bir gencin, "Hangi takımı tutuyorsunuz? "sorusuna "Milli takımı" cevabını verdi. Kasapoğlu, ziyaretleri sırasında gençlerin yanına giderek, kitap ve satranç takımı hediye etti.

Esnafları ziyaret eden Bakan Kasapoğlu hatıra fotoğrafları çekildi, daha sonra AK Parti Tavşanlı İlçe Teşkilatını ziyareti sonrası ilçeden ayrıldı.

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