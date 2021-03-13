Kütahya'ya yüzme havuzu Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca inşa edilen ve 13 milyon TL'ye mal olan yüzme havuzu, havadan da görüntülendi

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Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı törenle hizmete sunulan yüzme havuzunun 13 milyon TL'ye mal olduğu bildirildi.

Akkent Mahallesi'nde 4 yılda tamamlanan tesiste, 25x16 ve 16x16 ebatında 2 ayrı yüzme havuzunun bulunduğu belirtildi.

Tesiste ayrıca, baybayan soyunma odaları, oturma alanları, fitnes s salonu, çok amaçlı toplantı salonu ve kafeterya gibi sosyal tesislerin bulunduğu belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca inşa edilen ve 13 milyon TL'ye mal olan yüzme havuzu, İHA tarafından havadan da görüntülendi.

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