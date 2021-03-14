Aranan kayıp adamın cansız bedeni barajda bulundu

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Tuna İŞLEYEN / TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde 10 gündür kayıp Mehmet Can´ın (72) cansız bedeni, AFAD ekiplerince Kayaboğazı Barajı´nda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tavşanlı ilçesine bağlı Alpagut köyünde oturan Mehmet Can, 10 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Jandarma ekiplerine yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Can´ın en son köyün yakınındaki Kayaboğazı Barajı çevresinde görüldüğü tespit edildi. AFAD ve dalgıçların barajda yaptığı aramada Mehmet Can´ın cansız bedenine ulaşıldı. Savcılık incelemesinin ardından Can´ın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN

2021-03-14 13:24:09



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