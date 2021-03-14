Ocakta unutulan patates kızartması mutfağı yaktı

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA'da Suriye uyruklu 4 gencin, ocakta unuttuğu patates kızartmasından yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin mutfağı kullanılamaz hale gelirken; dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı.

Saray Mahallesi´nde Suriye uyruklu 4 gencin kaldığı binanın zemin katında, gece yarısı ocakta unutulan patates kızartmasından yangın çıktı. Kısa sürede tüm mutfağı saran alevlere, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yoğun dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken; evin mutfağı kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-03-14 13:59:26



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