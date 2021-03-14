İki katlı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale geldi

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Mustafa YİĞİT / DOMANİÇ(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'de 2 katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında boş olduğu öğrenilen bina kullanılamaz hale geldi.

Domaniç ilçesine bağlı Karaköy´de Halil Balcı´ya ait 2 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerinin, güçlükle kontrol altına aldığı yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Tamamen yanan ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT

2021-03-14 14:48:35



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