İki katlı ahşap ev, yangında kullanılamaz hale geldi

Mustafa YİĞİT / DOMANİÇ(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'de 2 katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında boş olduğu öğrenilen bina kullanılamaz hale geldi.
Domaniç ilçesine bağlı Karaköy´de Halil Balcı´ya ait 2 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerinin, güçlükle kontrol altına aldığı yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Tamamen yanan ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT
2021-03-14 14:48:35
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.