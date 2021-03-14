Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel’i makamında ziyaret etti. Ziyarette ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Işık, Aslanapa Belediye Başkanı Gürel’e başarılar diledi.
Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel’i makamında ziyaret eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Başkan Gürel’den çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Karşılıklı fikir alışverişi ile devam eden ziyarette, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Başkan Gürel’e çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyarette Başkan Işık’a, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç eşlik etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.