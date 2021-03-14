Kütahya’da bir araçta 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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KütahyaAfyonkarahisar yolunda polis tarafından durdurulan bir araçta 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silah Ticareti Yapmak suçunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında KütahyaAfyonkarahisar yolu Plaka Takip Sistemi (PTS) noktasına gelen sürücülüğünü M.G. isimli şahsın yaptığı araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör ve 16 adet dolu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

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