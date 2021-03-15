Aslanapa'da ekili alanlar kontrol edildi

Hangi il, ne kadar riskli?

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Kütahya’nın Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, buğday ekili alanlarda buğday zararlısı kurt kontrolleri yapıldığı bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’İlçe Tarım Müdürlüğümüzde görevli Ziraat Mühendisleri tarafından tarım alanlarında hastalık ve zararlıları kontrol altına alabilmek ve erken müdahale etmek amacıyla buğday ve arpa ekili olan tarım alanlarında arazi kontrolü yapılmıştır. Zararlı böcek kontrolleri titizlikle devam edecektir. Üretimin her aşamasında çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz'' ifadelerini kullanıldı.

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