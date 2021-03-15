Çocuk parkına ağaç dikimi

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde köylerde çocuk parklarında ağaçlandırma çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Altıntaş Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat, yaptığı açıklamada, ''İlçemize bağlı Altıntaş köyümüzde bulunan çocuk parkımızda köylülerimiz ile imece usulü ağaç dikimi gerçekleştirdik. Müdürlüğümüz tarafından temin edilen fidanlar köylülerimizin özverili çalışmasıyla çocuk parkımıza dikildi. İlçe merkezi yol kenarlarında belediye ile birlikte yapılan çalışmaların yanında köylerimizde de ağaçlandırma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Etkinliğe katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum'' dedi.

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