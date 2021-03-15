Okuma yazmayı uzaktan eğitimle öğrendiler

Kütahya'nın Emet ilçesinde bu yıl birinci sınıfa yeni başlayan ancak Korona virüs (Covit19) salgını dolayısıyla yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler, EBA üzerinden aldıkları eğitimle okuma yazmayı öğrendiler.

Okuma yazmaya geçen öğrencilere başarı belgeleri ve madalyaları öğretmenleri tarafından takdim edildi.

Gazi Emet İlkokulu 1A sınıfı öğrencileri, Korona virüs salgınından dolayı yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından yurt genelindeki milyonlarca öğrenci gibi uzaktan eğitime geçti. Uzaktan eğitimle okuma ve yazmayı öğrenen 1A sınıfı öğrencileri belgelerini sınıf öğretmenlerinin elinden aldılar.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ''Bu öğrencilerimizin hepsi okuma yazmaya geçti, bizde öğrencilerimize bir sürpriz olsun diye onlara madalya ve belgelerini yüz yüze eğitim başlayınca verdik. Bu süreçte aileleri de çok büyük destek verdiler. Hem evde annelik babalık görevi yaptılar, hem de öğretmenlik görevi üstlendiler, onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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