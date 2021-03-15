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Köylerde büyükbaş hayvanlara aşı çalışmaları

İHA

Köylerde büyükbaş hayvanlara aşı çalışmaları

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından köylerde büyükbaş hayvanlara yönelik brucella ve şap aşılama kampanyasının devam ettiği bildirildi.
Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Hayvan Sağlığı Teknik Personelimiz tarafından, büyükbaş hayvanlarda brucella, lsd ve şap aşılama çalışmaları yapılmaktadır yapılmaktadır. Aşılama çalışmalarımız bir ay içerisinde tamamlanacaktır. Ayrıca küpeleme çalışmaları aralıksız devam ediyor'' ifadeleri kullanıldı.

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