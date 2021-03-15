Yabani kuş ve ördekler için suni göl oluşturdu 7 yıldır Simav'da yaşayan Kazakistanlı Mehmet Nuri Ensaroğlu'nun yabani kuş sevdası ilçede takdirle karşılanıyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde yabani kuş ve ördekler besleyen 43 yaşındaki Kazakistanlı Mehmet Nuri Ensaroğlu, kendi imkanlarıyla suni göl ve kafesler oluşturdu.

Eynal Kaplıcaları yolu üzerindeki özel bir arazide, yaban ördekleriyle çeşitli yabani kuşları besleyip 53 yaşındaki Kazakistanlı Mehmet Nuri Ensaroğlu, 7 yıldır Simav’da yaşadığını belirterek, bu süre içinde fidancılık ile diğer iş kollarında çalıştığını, yaban hayatına da özel bir ilgi duyduğunu ifade etti.

2 çocuk babası Mehmet Nuri Ensaroğlu, çiftliğe gelen 2 yaban ördeğini yumurtalarından ürettiğini ve yavrularını beslediğini ifade etti. Ensaroğlu, “Buraya yaban kazları gelip, bu yaban ördekleriyle birlikte yüzüyorlar. Yüksekte uçan yaban ördeklerine, ördek sesi çıkarıp çağrı yapıyorum, havada bir tur atıp geliyorlar” dedi.

Yaban ördeklerinin yanı sıra, sülün ve süs tavuklarını da besleyen Ensaroğlu’nun yabani kuş sevdası, çevre sakinleri ve tarla komşuları tarafından takdirle karşılanıyor.

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