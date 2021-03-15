Kütahyalı sporcu Oğuz Türker'den Avrupa üçüncülüğü

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Kütahya Belediyespor sporcuları, katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettikleri dereceler ile Kütahya’nın adını başarıyla temsil etmeye devam ediyorlar.

Fransa’nın Nantes şehrinde 914 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenen Virtüs Avrupa Salon Şampiyonasında, Kütahya Belediyespor sporcusu, Oğuz Türker 3 bin metrede Türkiye rekoru kırarak, Avrupa 3.’sü oldu.

Belediye Başkanı Alim Işık, "Sporcumuzu bu başarısından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

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