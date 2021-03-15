Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda 375 gram kubar esrar ve 35 gram toz esrar ele geçirildi.

Elde edilen bilgilere göre, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen H.A. isimli şahsın ikametgahında yapılan aramada, 375 gram kubar esrar, 35 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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