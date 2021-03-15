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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gediz’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İHA

Gediz’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kütahya’nın Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 700 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. H.M ve M.K. adlı şüphelinin evinde yapılan aramada, esrar ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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