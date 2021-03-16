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Atık yağlar öğrencilerin elinde sabuna dönüşüyor

DHA

Atık yağlar öğrencilerin elinde sabuna dönüşüyor


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri atık yağlardan, sabun üretiyor. 1 litre kullanılmış yağ getirene 5 kalıp sabun verilen projeyle, atık yağların çevreyi kirletmesi engelleniyor. Okul Müdürü Mustafa Özünlü, "Osmanlı´da kullanılan keçe sabunu da üretiyoruz. Keçeli ve normal sabun almaya gelen kişi sayısında çok büyük artış gördük" dedi.
Kütahya´da otomasyon, itfaiyecilik, bilişim ve kimya bölümlerinin yer aldığı 300 öğrencisi bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitimin yanı sıra fabrika gibi çalışıyor. Kimya bölümü öğrencileri günlük eğitimlerine devam ederken, derslerinin olmadığı zamanlarda ise okulun hemen yanına kurulan kimya teknoloji alanı atölyesinde, sıvı ve katı temizlik maddeleri ile `School´ markası altında dezenfektandan deterjana, boyadan oda parfümüne kadar 100´den fazla ürün üretip, satış yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan 2020 yılı verilerine göre, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 7 milyon 300 bin liralık satış ile ülke genelinde en fazla ciroya sahip 3'üncü okul oldu.
ATIK YAĞLARDAN SABUN ÜRETİMİ
Okulun kimya teknoloji alanı atölyesinde atık yağların değerlendirilmesi içinde yeni bir proje başlatıldı. Bu kapsamında Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında protokol imzalanırken, `atık yağını getir sabununu götür´ sloganıyla hazırlanan projede atık yağlar sabun üretiminde kullanılarak yeniden ekonomiye kazandırılıyor.
1 LİTRE ATIK YAĞA 5 KALIP SABUN
Kütahya genelindeki öğrencilerin evlerinden bitkisel atık yağların toplanarak üretime dönüştürülmesi amaçlanan proje kapsamında 1 litre atık yağa getirene 5 kalıp sabun veriliyor. En fazla atık yağ toplayan okula ise 6 aylık temizlik ürünü hediye ediliyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak öğretmenlerin ve öğrencilerin yaptığı faaliyetlere çok önem verdiklerini dile getiren Okul Müdürü Mustafa Özünlü, "Atık yağlardan sabun yapmak istediler. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından bir protokol hazırladık. Bu protokol ile ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilerden evlerinde kullandıkları atık yağları topluyoruz. 1 litre atık yağ getiren öğrenciye 5 kalıp sabun veriyoruz. Biz bu sosyal projenin bu kadar büyük olduğunu düşünmemiştik. Ama şu an Türkiye genelinde bir rağbet gördü. Türkiye´nin her ilinden insanlar yağını nasıl buraya gönderebileceğini düşünmeye başladı. Türkiye´de atık yağ toplayan firma çok ama evlerdeki atık yağları toplayan olmadığı için özellikle çevreye duyarlı insanlar bu atık yağları nereye vereceklerini bilemiyorlar. Biz de öncelikli ilimiz, daha sonra çevre şehirlerdeki atık yağları toplayarak bu topladığımız atık yağları insanlığa yararlı bir temizlik ürünü ve muma çevirme derdindeyiz" dedi.
Proje ile Osmanlı döneminde kullanılan keçe sabununun yeniden ortaya çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Özünlü, "Osmanlı´da kullanılan keçe sabunu aynı zamanda hem sabun hem kese işlevi görüyor. Görselliği çok güzel. Bizden keçeli ve normal sabunlarımızı almaya gelen sayısında çok büyük bir artış gördük. Sosyal medyada da büyük bir beğeni aldı" diye konuştu.
KÜTAHYA´DAN TÜM TÜRKİYE´YE ÇAĞRI
Gelen atık yağları el ile işlediklerini ve yakın zamanda tedarik edecekleri makinalarla daha büyük bir geri dönüşüm kapasitesine sahip olacaklarını kaydeden Özünlü, sivil toplum örgütleriyle yaptıkları anlaşma gereği daha çok sabun üretmeyi planladıklarını ifade etti.
1 LİTRE YAĞ, 1 MİLYON LİTRE SUYU MAHVEDİYOR
Okulun öğretmenlerinden Remziye Dündar, atık yağların çevreye büyük zarar verdiğini söyledi. Yaklaşık 1 litrelik atık yağın 1 milyon litre suya zarar verdiğini belirten Dündar, "Bundan dolayı okulumuzda bir proje başlattık. Bu proje kapsamında atık yağlardan sabun ve mum ürettik. Daha da geliştirerek ürettiğimiz sabunları öğrencilerimize keçe işçiliğini öğretiyoruz. Sabunlarımızı keçe ile kaplayarak farklı bir versiyon verdik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-03-16 10:00:57

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