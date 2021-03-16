Başkan Biçer’den Bakan Kasapoğlu’na Simav kestanesi ikramı

Kütahya’nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, açılış ve ziyaret programları nedeniyle Kütahya’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na Simav kestanesi ikram etti.

Başkan Biçer, “Kütahya ili ve ilçelerindeki bir takım açılış ve ziyaretlerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na Simav Kestanesi ile lezzetiyle ünlü Eynal domatesi ikramında bulunduk. Simav’da yapılması planlanan projelerimiz hakkında talep ve isteklerimizi ilettik. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ilgilerinden dolayı, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun’a ve Kütahya AK Parti milletvekillerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

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