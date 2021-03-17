Aslanapa'da ''İstiklal Marşı ve Çanakkale Ruhu'' konulu söyleşi

Aslanapa Kaymakamlığı ve Aslanapa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklâl Marşı'nın kabulünün 100. yılı ve 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Online söyleşi gerçekleştirildiği bildirildi.

EğitimciYazar Aziz Erdoğan'la birlikte çevrimiçi (online) olarak gerçekleşen söyleşide, İstiklal Marşı ve Çanakkale Ruhu, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, İstiklal Marşı'nın kabulü, Çanakkale Zaferi ve Milli Şuur hakkında konulara yer verildi. Çevrimiçi gerçekleştirilen söyleşiye Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan öğrenciler ve öğretmenlerin yanı sıra kamu kurumlarında görev yapan personeller de katıldı.

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