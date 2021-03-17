Altıntaş'ta bal ormanı çalışması

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, yeni yapılan mesire alanının üst tarafında bal ormanı oluşturma çalışmalarının yapılacağı bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin'i yeni hizmet binasında ziyaret eden Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Türkiye'de yıllık 81.000 ton civarında bal üretimi gerçekleşmektedir. Bu üretimin gerçekleşmesinde ormanlar büyük katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte, bal üretiminin gerçekleştirildiği sahaların ormanlarla olan ilişkisi, kırsal kalkınma açısından da ayrı bir önem arz etmektedir. Arı yetiştiriciliği genellikle kırsal alanlarda yaşayan nüfusun yaygın uğraş alanıdır. Öte yandan bal üretim ormanları sayesinde arıcılığın gelişeceği ve kırsal alanda gelir artışlarının yaşanacağı öngörülmektedir. Altıntaş ilçemiz mesire alanı üst tarafına, bal üretim ormanı talebimizi Kütahya Orman Bölge Müdürümüz Hasan Keskin'e ilettik. İlçe ekonomimiz için son derece önemli olan bu çalışmayı yakın zamanda başlatmayı hedefliyoruz. Amacımız hayvancılık, tarım, mermer ve sanayi hamlesinin yanında, bal üretimi vasıtasıyla üreticilerimizin daha çok kazanç elde etmesini sağlamaktır'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.