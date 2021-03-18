DPÜ FOTAM Müdürü Altuncu, University of Malaya’da doktora jüri üyesi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜ FOTAM Müdürü Altuncu, University of Malaya’da doktora jüri üyesi oldu

İHA

DPÜ FOTAM Müdürü Altuncu, University of Malaya’da doktora jüri üyesi oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fotonik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ FOTAM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Altuncu, Malezya’daki University of Malaya’da doktora sınav jüri üyesi oldu.
University of Malaya Department of Electrical Engineering’de fotonik alanında doktora eğitimini tamamlayan iki doktora öğrencisinin tez savunma sınavında üniversite dışı Prof. Dr. Ahmet Altuncu, tez jüri üyesi (external examiner) görevi alarak Dumlupınar Üniversitesini temsil etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan FOTAM Müdürü Altuncu, DPÜ FOTAM’da yürütülen projelerde Malezyalı araştırmacıların varlığını hatırlatarak, “University of Malaya Deptartment of Electrical Engineering Fotonik araştırma grubundan Prof. Dr. Sulaiman Wadi Harun ve doktora öğrencisi Nur Farhanah Zulkipli’nin de proje ekiplerinde yer aldığı ‘Genişband fotonik ağlar için yenilikçi yöntemlerle genişband (C ve L bandı) katkılı fiber yükselteç tasarımı’ araştırma projesini yürütüyoruz. Bununla beraber, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğümüzün Öncelikli Alan Projesi (ÖNAP) Bilişim ve İletişim Teknolojileri (BİT) çağrı kategorisinde desteklenen ‘Geniş bantlı fiber optik ağlar için kararlı, nanosaniye darbe atımlı, dalgaboyu ayarlanabilir fiber halka lazer tasarımı ve geliştirilmesi’ başlıklı araştırma projelerinin çalışmaları devam ediyor. Yürütülen proje çalışmaları ve uluslararası jürili doktora sınavında üniversite dışı jüri üyesi olarak görev alıp Üniversitemizi temsil etmemiz, Üniversitemiz ve University of Malaya arasında başta fotonik ve elektronik alanları olmak üzere ArGe ve eğitim iş birliklerinin artmasına büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emet'te korkutan yangın
YEREL HABERLER Emet'te korkutan yangın
İstiklal Marşı slogan yarışmasında Türkiye üçüncüsü Kütahya’dan
YEREL HABERLER İstiklal Marşı slogan yarışmasında Türkiye üçüncüsü ...
Kütahya'ya 5 milyon liralık spor tesisi Yoncalı mahallesinde yapılacak spor tesisi projesinde zemin iyileştirme çalışmaları başladı Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret: "Şifalı sularıyla ünlü Yoncalı, spor turizmiyle de adından söz ettirecek"
YEREL HABERLER Kütahya'ya 5 milyon liralık spor tesisi Yoncalı ...
DPÜ’de İstiklal Marşı’nın anısına Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu
YEREL HABERLER DPÜ’de İstiklal Marşı’nın anısına Lisansüstü Öğrenci ...
Tavşanlı'da 57 kursiyerin katıldığı arıcılık kursu sona erdi
YEREL HABERLER Tavşanlı'da 57 kursiyerin katıldığı arıcılık kursu ...
Jeotermal kuyularında iyileştirme çalışması Simav'da 15 gün önce üretimi duran sıcak su kuyusu, 22 saatlik yoğun çalışmanın ardından kurtarıldı
YEREL HABERLER Jeotermal kuyularında iyileştirme çalışması Simav'da ...
Altıntaş'ta bal ormanı çalışması
YEREL HABERLER Altıntaş'ta bal ormanı çalışması
Aslanapa'da ''İstiklal Marşı ve Çanakkale Ruhu'' konulu söyleşi
YEREL HABERLER Aslanapa'da ''İstiklal Marşı ve Çanakkale Ruhu'' ...
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda uygulamalı eğitim
YEREL HABERLER Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda uygulamalı ...
Jandarma köylerde traktör sürücülerini bilgilendirdi
YEREL HABERLER Jandarma köylerde traktör sürücülerini bilgilendirdi
Altıntaş'ta hedef 200 bin ton pancar üretimi
YEREL HABERLER Altıntaş'ta hedef 200 bin ton pancar üretimi
Kur’an-ı Kerim’i Okuma Bölge Birincisi Tavşanlı'dan
YEREL HABERLER Kur’an-ı Kerim’i Okuma Bölge Birincisi Tavşanlı'dan
Tavşanlılı esnaf pasta keserek 'Koronasız' günler diledi
YEREL HABERLER Tavşanlılı esnaf pasta keserek 'Koronasız' günler ...
Tapuda vatandaşlara kolaylık
YEREL HABERLER Tapuda vatandaşlara kolaylık
Kayı Obası Restoranı Hizmete Girdi
YEREL HABERLER Kayı Obası Restoranı Hizmete Girdi
DPÜ’lü akademisyen ve öğrencilerden anlamlı başarı
YEREL HABERLER DPÜ’lü akademisyen ve öğrencilerden anlamlı başarı
Bölge Müdürü Keskin: “Maden sahası rehabilitasyonları önceliklerimiz arasında”
YEREL HABERLER Bölge Müdürü Keskin: “Maden sahası rehabilitasyonları ...
Kütahya MEM ile İl Özel İdaresi arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER Kütahya MEM ile İl Özel İdaresi arasında protokol ...
Kütahya’da taşımalı eğitim toplantısı
YEREL HABERLER Kütahya’da taşımalı eğitim toplantısı
MÜSİAD Kütahya’da İsmail Tosun güven tazeledi
YEREL HABERLER MÜSİAD Kütahya’da İsmail Tosun güven tazeledi
Başkan Işık: "Yatırımcılara desteğimiz sürecek"
YEREL HABERLER Başkan Işık: "Yatırımcılara desteğimiz sürecek"
200 yıllık tespihi tescilletti Paha biçilemeyen tarihi tespih artık kültür mirası
YEREL HABERLER 200 yıllık tespihi tescilletti Paha biçilemeyen ...
Şaphane'de 24 saat esaslı Korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Şaphane'de 24 saat esaslı Korona virüs denetimi
Tavşanlı'da 1,5 metre uzunluğunda Zargana balığı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da 1,5 metre uzunluğunda Zargana balığı