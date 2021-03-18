Altıntaş'ta deneme sınavı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi'nin hazırladığı, “Bizim için hayal değil “ projesi kapsamında ilçe geneli YKS deneme sınavı yapıldığı bildirildi.

Altıntaş Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi Müdürü Tuba Sinan, yaptığı açıklamada, ''Deneme sınavı ilçe geneli tüm liselerin ve mezun öğrencilerin de aralarında bulunduğu yüksek katılımla gerçekleştirildi. Okul idareci, öğretmen ve çalışanların hazırlıkları ile sınav aslına yakın sınav giriş belgeleri düzenlenerek gerçekleştirildi. Sınavda kullanılan kalem, silgi kalemtıraş ihtiyacı okul tarından karşılandı. Deneme sınavları, aslına yakın simülasyonlarla farklı binalarda yapılmaya devam edecek. Bu tür etkinliklerle, öğrencilerimizin farklı sınav ortamlarına ve koşullarına adapte olmalarını hedefliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.