'Şehit Polis Ahmet Demir Kütüphanesi'ne destek sözü

Türkiye’nin dört bir yanında 200’den fazla şehit kütüphanesi kuran Şehit Kütüphaneleri Topluluğu’nun Ege Koordinatörü Nuran Kamış, Kütahya Valisi Ali Çelik’i ziyaret ederek Kütahya’ya kurmak istedikleri şehit kütüphanesi için destek istedi.

Projede emeği geçen tüm gönüllülere teşekkür ederek destek sözü veren Vali Ali Çelik, “2016 yılında Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, 22 yaşında şehit düşen Kütahyalı polis memurumuz Ahmet Demir’in adı, Şehit Kütüphaneleri Topluluğu ile Kütahya Valiliğimiz iş birliğinde, Kütahya Derviş Paşa Kurtuluş Ortaokulu'nda kurulacak olan kütüphanede yaşayacak” diye konuştu.

22 yaşında şehit düşen Ahmet Demir’in adının sonsuza dek yaşatılacağını belirten Vali Ali Çelik, “Çocuklarımız, gençlerimiz bu toprakları canı pahasına yurt yapan kahramanlarımızı tanıyıp anlayacaklar ki onlara layık bir nesil olma gayretiyle daha çok çalışacaklar” dedi.

Desteklerinden dolayı Vali Ali Çelik’e teşekkür eden Nuran Kamış, Şehit Kütüphaneleri Projesi hakkında bilgiler verdi.

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