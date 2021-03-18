Belediye Kütahyaspor'dan hedefe koşar adım

3. Lig 2. Grupta lider konumda olan Belediye Kütahyaspor, 26. haftada deplasmanda Tekirdağspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında kalesinde gördüğü golle 10 geriye düşen Mavişimşekler, ilk yarının bitimine son saniyeler kala 45. dakikada Fatih Aydın ile bulduğu golle soyunma odasına 11 berabere girdi.

İkinci yarının başında yeniden 21 yenik duruma düşen Belediye Kütahyaspor 59. dakikada Emrah Dağ ile yeniden beraberliği yakaladı ve skoru 22’ye taşıdı. Maçın kalan kısımlarında ise Belediye Kütahyaspor rakip kalede gol aradı. Muhammed Enes Gök ile arka arkaya bulduğu gollerle skoru 24’e taşıyan Mavi Şimşekler, maçın son dakikalarında rakip Tekirdağspor’un bulduğu golle skor 34’e taşındı. Maçın bitiş düdüğü çaldığında ise Belediye Kütahyaspor sahadan 34 galip ayrılarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Zorlu Tekirdağ deplasmanında da 3 puan almayı bilen Mavişimşekler, 21 Mart 2020 Pazar günü kendi evinde Karaman Belediyespor’u ağırlayacak.

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