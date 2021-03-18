Kütahya’da cinsel içerikli ürünler ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde jandarma ekiplerince bir şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramada, kaçak cinsel içerikli ürünler ve ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı ilçesi Bozbelen köyünde ikamet etmekte olan A.D isimli şahsın, el yapımı sahte ilaç ve Türk Eczacılar Birliği tarafından satışı yasaklanmış olan cinsel içerikli ilaçları yasa dışı yollarla temin ederek satmak suretiyle haksız kazanç sağladığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin Tunçbilek Beldesinde bulunan işyeri ile Bozbelen köyünde bulunan evinde yapılan aramada,

13 adet cinsel içerikli hap, 3 litre cinsel içerikli el yapımı sahte sıvı ilaç, 492 miligram el yapımı sahte jel, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 1 adet ilaç yapımında kullanılan enjektör ve 10 adet boş ilaç şişesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.