Hisarcık’ta Çanakkale Şehitleri için hatim duası

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü programında şehitler için hatim duası yapıldı.

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü programında Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu tarafından ortaklaşa düzenlenen organizasyonda Çanakkale Şehitleri ve tüm şehitler için öğrenciler, veliler ve halk tarafından okunan Hatmi Şerif’lerin duası İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından yapıldı.

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