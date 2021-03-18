Şehitler dualar anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehitler dualar anıldı

İHA

Şehitler dualar anıldı

18 Mart Çanakkale zaferimizin 106. yılında Emet Cevizdere Şehitliği'nde anma programı gerçekleştirildi.
Programa, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Aşıkovalı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Erdal Ercan, Daire müdürleri ve STK başkanları katıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında katılımın sınırlı tutulduğu törende, Cevizdere Şehitleri Anıtı’na Kaymakam Hasan Çiçek ,Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Ecdad Derneği Başkanı Ali Duyan tarafından çelenk sunuldu. Akabinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ecdad Derneği Başkanı Ali Duyan gerçekleştirdi.
Daha sonra Emet Cevizdere Şehitliği temsili şehit mezarlarının başında dua edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ukraynalı gelin Müslüman olup, 'Ayla' ismini aldı
YEREL HABERLER Ukraynalı gelin Müslüman olup, 'Ayla' ismini aldı
Kütahya'da kaçak cinsel gücü artırıcı ilaç operasyonu
YEREL HABERLER Kütahya'da kaçak cinsel gücü artırıcı ilaç operasyonu
Hisarcık’ta Çanakkale Şehitleri için hatim duası
YEREL HABERLER Hisarcık’ta Çanakkale Şehitleri için hatim duası
Jandarmadan yasadışı ilaç operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan yasadışı ilaç operasyonu
Kütahya’da cinsel içerikli ürünler ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da cinsel içerikli ürünler ve ruhsatsız av ...
Dereceye giren öğrencilere ödül
YEREL HABERLER Dereceye giren öğrencilere ödül
Belediye Kütahyaspor'dan hedefe koşar adım
YEREL HABERLER Belediye Kütahyaspor'dan hedefe koşar adım
"Çanakkale Deniz Zaferi, eşsiz bir kahramanlık destanıdır"
YEREL HABERLER "Çanakkale Deniz Zaferi, eşsiz bir kahramanlık ...
Ukraynalı gelin Müslüman oldu Ukrayna vatandaşı Hristiyan Natalııa Tereshchenko, düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu
YEREL HABERLER Ukraynalı gelin Müslüman oldu Ukrayna vatandaşı ...
Tavşanlı'da Çanakkale Şehitleri ve Deniz Zaferi etkinlikleri
YEREL HABERLER Tavşanlı'da Çanakkale Şehitleri ve Deniz Zaferi ...
'Şehit Polis Ahmet Demir Kütüphanesi'ne destek sözü
YEREL HABERLER 'Şehit Polis Ahmet Demir Kütüphanesi'ne destek sözü
Altıntaş'ta deneme sınavı
YEREL HABERLER Altıntaş'ta deneme sınavı
İlçe merkezi ve köylerde ''Şap'' aşısı kampanyası
YEREL HABERLER İlçe merkezi ve köylerde ''Şap'' aşısı kampanyası
Altıntaş'ta Korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Altıntaş'ta Korona virüs denetimi
Simav Belediyesi’nden kar mesaisi
YEREL HABERLER Simav Belediyesi’nden kar mesaisi
Hisarcık’ta kadın kooperatifi kurulacak
YEREL HABERLER Hisarcık’ta kadın kooperatifi kurulacak
Aslanapa'da yemin töreni
YEREL HABERLER Aslanapa'da yemin töreni
Başkan Ceylan güven tazeledi
YEREL HABERLER Başkan Ceylan güven tazeledi
DPÜ FOTAM Müdürü Altuncu, University of Malaya’da doktora jüri üyesi oldu
YEREL HABERLER DPÜ FOTAM Müdürü Altuncu, University of Malaya’da ...
Emet'te korkutan yangın
YEREL HABERLER Emet'te korkutan yangın
İstiklal Marşı slogan yarışmasında Türkiye üçüncüsü Kütahya’dan
YEREL HABERLER İstiklal Marşı slogan yarışmasında Türkiye üçüncüsü ...
Kütahya'ya 5 milyon liralık spor tesisi Yoncalı mahallesinde yapılacak spor tesisi projesinde zemin iyileştirme çalışmaları başladı Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret: "Şifalı sularıyla ünlü Yoncalı, spor turizmiyle de adından söz ettirecek"
YEREL HABERLER Kütahya'ya 5 milyon liralık spor tesisi Yoncalı ...
DPÜ’de İstiklal Marşı’nın anısına Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu
YEREL HABERLER DPÜ’de İstiklal Marşı’nın anısına Lisansüstü Öğrenci ...
Tavşanlı'da 57 kursiyerin katıldığı arıcılık kursu sona erdi
YEREL HABERLER Tavşanlı'da 57 kursiyerin katıldığı arıcılık kursu ...