Şehitler dualar anıldı

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18 Mart Çanakkale zaferimizin 106. yılında Emet Cevizdere Şehitliği'nde anma programı gerçekleştirildi.

Programa, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Aşıkovalı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Erdal Ercan, Daire müdürleri ve STK başkanları katıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında katılımın sınırlı tutulduğu törende, Cevizdere Şehitleri Anıtı’na Kaymakam Hasan Çiçek ,Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Ecdad Derneği Başkanı Ali Duyan tarafından çelenk sunuldu. Akabinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ecdad Derneği Başkanı Ali Duyan gerçekleştirdi.

Daha sonra Emet Cevizdere Şehitliği temsili şehit mezarlarının başında dua edildi.

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