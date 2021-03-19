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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Simav Fen Lisesi’nin logo başarısı

İHA

Simav Fen Lisesi’nin logo başarısı

‘Orman Yangınlarını Önleme’ projesi kapsamında, Simav Fen Lisesi öğrencileri ve proje yürütücüsü öğretmen tarafından hazırlanan logo, 6 ülke arasında birinci seçildi.
Kütahya’nın Simav ilçesinde, Fen Lisesi Müdür Yardımcısı ve proje yürütücüsü Fethullah Akarsu ile 14 öğrencinin birlikte hazırladığı orman yangınlarını önleme konulu logo, proje katılımcısı 6 ülke arasında 1’inci olup, proje logosu kabul edildi.
Simav Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Fethullah Akarsu, proje faaliyetleri kapsamında yapılan logo yarışmasında, öğrencileri ile birlikte hazırladığı çalışmanın 16 logo arasında en çok oyu alan proje logosu olduğunu belirterek, SLF Forest Fire Prevention (Orman Yangınlarını Önleme) konulu eTwinning projesinin ortağı olduklarını ifade etti.
Akarsu, “Antalya Neriman Erol Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce öğretmeni Özlem Kocapıçak ile İtalya’nın Sicilya bölgesindeki Istituto Superiore Liceo Medi Lisesi İngilizce öğretmeni Maria Anversa Grasso’nun yürütücülüğünü yaptığı Forest Fire Prevention (Orman Yangınlarını Önleme) konulu eTwinning projesine ortak olduk. Projeye katılımcı olarak aralarında İtalya, Polonya, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Portekiz’in olduğu 6 ülke ile Türkiye’den Antalya, Kütahya, Adana, Denizli, Çanakkale ve İstanbul illerinden toplam 16 okul bulunuyor. 116 öğrenci ve 16 öğretmenin katılımcı olduğu projeye, Simav Fen Lisesi olarak gönüllü, doğa sever 14 öğrenci ile katılım sağladık. Projemizin amacı orman yangınlarının sebep ve sonuçlarını araştırıp bunun için alınması gereken önlemleri tespit etmek. Bu çalışmalar sayesinde orman yangınları ile ilgili ülkemizde ve dünyada daha fazla farkındalık sağlanmış olacak. İngilizce bir proje olduğu için öğrencilere, farklı ülkelerden öğrencilerle İngilizce diyalog kurarak hem dillerini geliştirme, hem de tanışma ve kültürel etkileşim yapma olanağı sağlıyor. Öğrenciler aynı zamanda logo, afiş, poster tasarımı yaparak eğlenceli bir şekilde Web2 araçlarını kullanmayı öğreniyorlar. Amacımız, dünya için hayati önem taşıyan ormanların yangınlardan korunmasına dikkat çekmek. Ocak ayında başlayan projemiz Haziran ayına kadar devam edecek” dedi.

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