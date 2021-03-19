Hisarcık’ta goji berry’lerin gelişim ve durumları incelendi

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince Karbasan köyünde goji berry tarla kontrolleri gerçekleştirildi.

2020 yılı İl Özel İdaresi destekli Karbasan köyünde kurulan goji berry tarlaları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince gezilerek bitkilerin gelişim ve kış döneminde ki durumları incelendi.

Tıbbi bitki olarak kullanımı antik Çin uygarlığına kadar dayanan ve kurt üzümü olarak da bilinen goji berry bölge için yeni bir bitki.

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