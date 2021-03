Kütahya'da gaziler ve şehit ailelerine devlet övünç madalyası ve beratı verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları, Kütahya Valisi Ali Çelik tarafından şehit yakınları ile gazilere takdim edildi. Şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere sağlıklı bir ömür temennisinde bulunan Vali Çelik, “3 kıta, 34 ülkede 78 şehitliği olan bir milletin evlatları olarak bu vatan uğruna can veren, şehitliğe niyet eden kahramanlarımızı şükran ve minnetle anıyor; kıymetli ailelerinin 24 saat emrinde olduğumu bilmelerini istiyorum” dedi.

"Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcihi Töreni” kapsamında Kütahya’da Şehit J. Uzm. Çvş. Halil İbrahim Öztürk, Şehit J. Uzm. Çvş. Emre Üçkan ile gaziler P. Uzm. Çvş. Mehmet Başer, P. Uzm. Çvş. Bayram İşcan, J. Uzm. Onb. İbrahim Kızmaz’ın devlet övünç madalyaları ve beratları Kütahya Valisi Ali Çelik tarafından verildi.

Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcihi Töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’anı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından dua edildi.

Vali Ali Çelik, şehit ve gazilerin künyelerinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası ve beratları şehit yakınları ile gazilere takdim etti.

Şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere sağlıklı bir ömür temennisinde bulunan Vali Ali Çelik, “3 kıta ve 34 ülkede 78 şehitliği olan bir milletin evlatları olarak bu vatan uğruna can veren, şehitliğe niyet eden kahramanlarımızı şükran ve minnetle anıyorum. Bu vatan uğruna yapılabilecek en büyük fedakârlığı yapan kahramanlarımızın kıymetli ailelerini ailemiz olarak görüyoruz. Varsa sorunlarınızı, sıkıntılarınızı çözmek için her zaman yanınızda, 24 saat emrinizdeyiz” diye konuştu.

