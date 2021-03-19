Başkan Özden: "Çanakkale bir destandır"

Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çanakkale şehitleri anısına anma dinletisi programı gerçekleştirildi.

Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü kapsamında, Kütahya Belediyesi THM Topluluğu tarafından şehitleri anma dinletisi düzenlendi. Hazer Dinari Kültür Merkezinde, pandemi kuralları çerçevesinde seyircisiz olarak düzenlenen dinletide konuşan Kütahya Belediye Başkan Vekili Salih Özden, “Bir Kastamonu türküsü şöyle başlar. ‘Çanakkale içinde aynalı çarşı, ana ben gidiyom düşmana karşı’ biraz hüzünlü ama, bir o kadar da gurur verici bir türkünün sözleridir bunlar. Düşman Çanakkale’ye dayandı dediklerinde, eşini, annesini, babasını, çocuğunu, tarlasını, sabanını geride bırakıp ardına bakmadan cepheye koşan kahramanların türküsüdür bu. Aslında bir türkü değil, bir kahramanlık destanıdır. Bundan tam 106 yıl önce, Çanakkale’de yazılan bir destandır bu. 18 Mart'ta, kınalı koç yiğitler, bu güzel cennet vatanı bırakabilmek için canlarını feda ettiler. Bir asır önce, Çanakkale sularına ve topraklarına şehit verdiğimiz 253 bin vatan evladının destanıdır Çanakkale. O gün, orada askerlerine ‘Ben size ölmeyi emrediyorum, taarruzu değil’ diyen bir Mustafa Kemal vardı. Bu emri alınca gözlerini kırpmadan hücuma geçen bir 57. Alay vardı. Bu gün o aziz şehitlerin, bir hilal uğruna batan güneşlerin hatırasına bu programı düzenledik. Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık’ın talimat ve destekleriyle müzik öğretmeni, ses ve saz sanatçısı, koro şefi Erhan Bozkurt ve ekibinin gayretleri ile bu programı Kütahya’ya ve Türkiye’ye sunmaktan onur duyuyoruz” dedi.

Salih Özden’in açılış konuşmasının ardından sahne alan koro üyeleri seslendirdikleri solo türkülerle, Kütahya Belediyesi sosyal medya hesaplarından programı canlı izleyenlerin beğenisini ve takdirini kazandılar. Yarım saat süren programda kahramanlık üzerine yazılmış türküler seslendirildi.

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