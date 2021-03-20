Kütahya’da durdurulan bir araçta uyuşturucu ele geçildi: 2 gözaltı

Kütahya’da jandarma tarafından durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Z. K. ve G. Y isimli şahısların Eskişehir’den temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Kütahya’ya getirerek satacakları bilgisine ulaştı. Plakası belirlenen bahse konu araç KütahyaEskişehir karayolunun 10.kilometresinde bulunan akaryakıt istasyonunda durduruldu. Araçta yapılan aramada, 15 gram metamfetamin, 6 gram bonzai, 3 adet sentetik hap ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.