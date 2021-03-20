Kütahya’da annelere “En İyi Narkotik Polisi Anne” semineri

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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve YEDAM tarafından uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla annelere "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) eğitici personel tarafından İl Jandarma Komutanlığı hizmet binası toplantı salonunda 21 mahalle ve köy annesine "En İyi Narkotik Polisi Anne” projesinin bilgilendirme semineri düzenlendi.

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