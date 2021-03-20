DPÜ TÖMER ile Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ TÖMER) ile Türk Kızılay Kütahya Şubesi arasında yapılması planlanan faaliyetlere ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Uslu, Türk Kızılay Derneği Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin ve beraberindeki heyet katıldı.

Düzenlenen protokolle iki kurum arasında ortak yürütülecek eğitim, sosyal faaliyet, yardımlaşma ve dayanışma konularında iş birliği yapılmasına ilişkin hükümler kabul edildi.

Dumlupınar Üniversitesi adına Rektör Kazım Uysal'ın ve TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Uslu'nun, Türk Kızılay Derneği adına da Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin'in imzaladığı protokolün ardından taraflar karşılıklı “hayırlı olsun” dileklerini ilettiler.

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