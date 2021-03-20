'Çanakkale şairini arıyor' yarışmasının birincisi Kütahya'dan

Kütahyalı şair Züleyha Özbay Bilgiç, 'Çanakkale şairini arıyor' isimli şiir yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

Seçici kurul üyelerinin yaptıkları değerlendirme sonucu finale kalan 50 şiire verilen puanlar neticesinde oluşan sıralamada, Kütahyalı Züleyha Özbay Bilgiç, 'Asra vurulan mühür' adlı şiirle birinci oldu. Ödül töreni ve ödüllerin takdimi salgın şartlarının durumuna göre belirlenecek olan ileriki bir tarihte gerçekleştirilecek.

Şair Züleyha Özbay Bilgiç, “100 yıl sonra 'Çanakkale Akif’ini Arıyor Şiir Yarışması’nda 'Asra vurulan mühür‘ isimli şiirimizle birinciliğe layık görülmenin onurunu yaşıyorum. Anlamlı günde aldığım en anlamlı ödüldü. Bu güzide etkinliğin mimarlarına kıymetli jüri üyelerimize kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yarışmada derece alan şair dostlarımızı, katılan kıymetli kalemleri de ayrıca tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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