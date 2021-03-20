Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı

DHA

Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da, E.Ü. (19) isimli genç kız, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi Ö.K. (20) tarafından zorla araca bindirilerek, kaçırıldığı sırada, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yaptığı ihbar üzerine harekete geçen polis ekiplerince, kovalamaca sonucunda kurtarıldı. Ö.K. ise aracını bırakıp, yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alındı. Eski sevgilisi tarafından burnu kırılan ve yüzünde yaralar oluşan genç kız ise hastanede tedaviye alındı.
Kütahya polisini harekete geçiren olay, Zafertepe Mahallesi İmam Gazali Caddesi Sosyal Bilimler Lisesi yakınlarında meydana geldi. Eski sevgili Ö.K. tarafından zorla otomobile bindirilen E.Ü., İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen KADES butonuna basarak yardım istedi. KADES´e düşen ihbarın ardından hızla harekete geçen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 06 DV 7771 plakalı araca `dur´ ihtarında bulundu. Polisin uyarısına aldırmayan ehliyetsiz sürücü Ö.K., polisten kaçmaya çalıştı. Kaçtığı sırada biri polis otosu olmak üzere 3 farklı araca çarparak hasar veren şüphelinin kullandığı araç, yaklaşık 12 kilometre süren kovalamaca sonucu Osmangazi Mahallesi´nde bir halı saha yakınında durduruldu. Aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan Ö.K., polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Eski sevgilisinin KADES´e bastığını fark eden şüphelinin darbetmesi sonucu burnu kırılan E.Ü. polis tarafından kurtarılarak, gelen ambulansla götürüldüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alındı.
Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-03-20 21:49:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Çanakkale şairini arıyor' yarışmasının birincisi Kütahya'dan
YEREL HABERLER 'Çanakkale şairini arıyor' yarışmasının birincisi ...
Öğrencilerin gözüyle Covid-19
YEREL HABERLER Öğrencilerin gözüyle Covid-19
DPÜ TÖMER ile Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü
YEREL HABERLER DPÜ TÖMER ile Türk Kızılay arasında iş birliği ...
"Korona'da seferberlik ruhuyla hareket etmeliyiz"
YEREL HABERLER "Korona'da seferberlik ruhuyla hareket etmeliyiz"
Belediye personelleri TEMA’ya gönül verdi
YEREL HABERLER Belediye personelleri TEMA’ya gönül verdi
İstiklal Marşımızı yabancı öğretmen ve öğrencilere okuttular
YEREL HABERLER İstiklal Marşımızı yabancı öğretmen ve öğrencilere ...
Vali, 'Şeşkeman'a hayran kaldı Tavşanlılı bağlama sanatçısı çaydanlık ve su kabağı gibi materyallerden müzik aletleri yapıyor
YEREL HABERLER Vali, 'Şeşkeman'a hayran kaldı Tavşanlılı bağlama ...
Şehitler için fidan dikimi yapıldı dualar edildi
YEREL HABERLER Şehitler için fidan dikimi yapıldı dualar edildi
Aslanapa'da fidan dağıtımı
YEREL HABERLER Aslanapa'da fidan dağıtımı
Bal ormanları istişare toplantısı
YEREL HABERLER Bal ormanları istişare toplantısı
Kütahya’da annelere “En İyi Narkotik Polisi Anne” semineri
YEREL HABERLER Kütahya’da annelere “En İyi Narkotik Polisi Anne” ...
Şaphane'de su israfını önlemek için toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Şaphane'de su israfını önlemek için toplantı yapıldı
Aslanapa'da marketlerde fiyat denetimi
YEREL HABERLER Aslanapa'da marketlerde fiyat denetimi
Kütahya’da durdurulan bir araçta uyuşturucu ele geçildi: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kütahya’da durdurulan bir araçta uyuşturucu ele ...
Kütahya’da kaçak tütün ve sigara operasyonu
YEREL HABERLER Kütahya’da kaçak tütün ve sigara operasyonu
Kütahya´da 280 nüfuslu köye, koronavirüs karantinası
YEREL HABERLER Kütahya´da 280 nüfuslu köye, koronavirüs karantinası
Kütahya'da bir köy daha karantina altına alındı
YEREL HABERLER Kütahya'da bir köy daha karantina altına alındı
Emet-Tavşanlı karayolunda istinat duvarı göçtü
YEREL HABERLER Emet-Tavşanlı karayolunda istinat duvarı göçtü
Vali Çelik'ten 'Kurallara mutlaka uyalım' çağrısı
YEREL HABERLER Vali Çelik'ten 'Kurallara mutlaka uyalım' çağrısı
Başkan Özden: "Çanakkale bir destandır"
YEREL HABERLER Başkan Özden: "Çanakkale bir destandır"
Başkan Ceyhun: "Milletçe aziz şehitlerimize büyük bir vefa borcumuz var"
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun: "Milletçe aziz şehitlerimize büyük bir ...
Vali Çelik: "Varlığınıza ve dualarınıza muhtacız"
YEREL HABERLER Vali Çelik: "Varlığınıza ve dualarınıza muhtacız"
Gedizli milli sporcular öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Gedizli milli sporcular öğrencilerle buluştu
Kütahya'da gaziler ve şehit ailelerine devlet övünç madalyası ve beratı verildi
YEREL HABERLER Kütahya'da gaziler ve şehit ailelerine devlet övünç ...