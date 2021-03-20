Kütahya'da korona virüs vaka sayısı arttı

Kütahya'da, bu haftaki korona virüs (Covid19) pozitif vaka sayısında artış oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye geneli haftalık vaka sayısı tablosuna göre geçtiğimiz hafta Kütahya'da 100 bin kişiden 85.14'ü pozitifti. Bu hafta yayınlanan tabloda oranda artış olması gözlerden kaçmadı. 1319 Mart tarihlerindeki tabloya göre, Kütahya'da yaşayan her 100 bin kişiden 111.33'ünün pozitif vaka olduğu görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.