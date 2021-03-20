Kaçırıldığı iddia edilen genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı

Kütahya'da eski sevgilisi tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldığı ileri sürülen kız, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yaptığı ihbar üzerine polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
Zafertepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki E.Ü., eski sevgili Ö.K. tarafından zorla otomobile bindirildi. E.Ü., bu sırada İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen KADES butonuna basarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracı Osmangazi Mahallesi'nde durdurarak genç kızı kurtardı. Ö.K., gözaltına alınırken burnu kırılan E.Ü., Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.