Kütahya'da trafik kazası: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'da hafif ticari aracın kontrolden çıkıp ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. yönetimindeki 43 DD 064 plakalı hafif ticari araç yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, sürücü S.G. ve araçta yolcu olarak bulunan H.G. yaralandı.

Yaralılar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.