Altıntaş'ta fiyat denetimi ve tüberküloz test çalışmaları

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, tarım ürünleri fiyat izlemesi ve tüberküloz test çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Teknik personelimizce tarım ürünleri fiyat izleme sistemi (TÜFİS) kapsamında ilçemizde fiyat takibi yapıldı. Bu kapsamda market ziyaretleri gerçekleştirildi. Ayrıca Hayvan Sağlığı Personellerimiz tarafından ilçemizde ari işletme kan alımı ve tüberküloz testleri yapılmaktadır'' ifadeleri kullanıldı.

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